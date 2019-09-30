Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что отказал представителям Трампа в открытии дела против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он рассказал в интервью Los Angeles Times.

Байден - фигурант громкого скандала в Украине. Его подозревают в коррупции и лоббировании интересов своего сына, который стал одним из директоров украинской газодобывающей компании "Буризма".

Это дело активно двигают республиканцы во главе с Трампом. Им нужен компромат на Байдена, как вероятного конкурента на будущих президентских выборах в США (подробнее о деле Байдена - в материале "Страны" Байден и сын. Какой компромат может дать Зеленский на главного конкурента Трампа)

По словам Луценко, он еще в статусе генпрокурора дважды встречался с адвокатом и советником президента США Руди Джулиани и неоднократно говорил с ним по телефону.

Посланник Трампа часто интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер, и просил Луценко провести по ним расследование.

"Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов. Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского официального лица", - описал свою реакцию на эти предложения Юрий Луценко.

Он заявил, что готов был содействовать, если бы официальное расследование открыло ФБР. А у Киева не было доказательств для начала собственного расследования.

При этом Луценко в интервью признал конфликт интересов между Байденом и его сыном, занимавшим высокий пост в украинской газодобывающей компании "Буризма". Однако заявил, что нарушением закона это не является.

Отметим, что в марте, накануне президентских выборов, Юрий Луценко заявлял совсем другое. Предчувствуя потерю власти, он активно налаживал контакты с администрацией Трампа и подыгрывал ей. Например, развернув кампанию по дискредитации посла США Мари Йованович, от которой хотели избавиться в Белом доме.

А в начале апреля американское издание The Hill опубликовало материал о том, как Луценко сливает Белому дому компромат на Байдена.

"Луценко заявил, что некоторые сведения, которые он знает в деле Burisma, могут заинтересовать власти США, и он хотел бы представить эту информацию новому генеральному прокурору США Уильяму Барру, особенно о вмешательстве вице-президента", - говорилось в материале издания, которому генпрокурор накануне дал развернутое интервью.

А за несколько дней до этой утечки, Генпрокуратура зарегистрировала новое подозрение владельцу "Буризмы" Николаю Злочевскому. По версии ГПУ, на его откатах "сидели" зарубежные лоббисты нефтегазового бизнеса - в том числе и сын вице-президента Хантер Байден.

Только внезапная смена власти в Украине, скорее всего, остановила этот процесс: решение по столь громким политическим делам должен был принимать президент Зеленский.

Также генпрокурор в своем мартовском интервью The Hill говорил, что увольнение бывшего генпрокурора Виктора Шокина связано с делом компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает сын Джо Байдена.

То есть Луценко весной явно поддался на уговоры Джулиани и начал вести подкоп под Байдена. Хотя сейчас и говорит, что отказал эмиссару Трампа по всем статьям.