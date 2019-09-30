29 сентября на канале 1+1 состоялся шестой эфир популярного шоу "Танцы со звездами", в котором звездные пары соревнуются за звание лучших танцоров. После этого выпуска на паркете осталось 9 пар - чем ближе к финалу, тем более неожиданными становятся решения тройки судей и зрителей. Если на прошлой неделе ушла эпатажная певица Марув, которую считали одной из фавориток, на этой домой отправился актер и музыкант Дзидзьо. Рассказываем, как прошел последний эфир "Танцев со звездами".

Выпуск решили посвятить известным кинообразам. Причем подготовились и ведущие. Балерина, и самая строгая из судей, Екатерина Кухар воплотилась в Малифисенту, облачившись в яркий наряд.

Певица Тина Кароль, которая работает за кулисами, также выбрала роль в которой блеснула Анджелина Джоли, продемонстрировав ножку в платье с разрезом, "как у миссис Смит".

Лидерами эфира стала пара Ксения Мишина и Евгений Кот, которые станцевали джаз в образах героев бродвейского мюзикла "Чикаго" и получили максимально возможные 30 баллов.

Елена Кравец и Макс Леонов удивили фристайлом, показав историю героев фильма "Служебный роман". Ведущая актриса "Квартала 95" даже продемонстрировала стриптиз на столе.

Телеведущая Людмила Барбир и хореограф Дмитрий Жук перевоплотились в героев Умы Турман и Джона Траволты из фильма "Криминальное чтиво".

Музыкант Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская в этот раз станцевали танго, а образы использовали из фильма-мюзикла "Мулен Руж".

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в шестом эфире вышли на паркет в образах Джокера и Харли Квин из "Отряда самоубийц".

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева выбрали танцевальную историю из фильма-легенды "Титаник".

Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали линди-хоп в образах из фильма "Маска".

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили ча-ча-ча в образах главных героев "Семейки Аддамс". Причем на сцене им подыграли выбывшие ранее участники Серега и Надежда Матвеева.

Ресторатор Салем и хореограф Юлия Сахневич выбрали себе образы кантри-музыканта Джексона Мейна и певицы Элли из "Звезда родилась".

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и хореограф Дмитрий Дикусар на этой неделе подготовили пасодобль по мотивам сказки "Алиса в стране чудес". Виктория была Красной Королевой, Дмитрий - Безумным Шляпником.

Перед тем, как был оглашен окончательный вердикт, на сцену вышла группа The Hardkiss с новой композицией "Жива". Музыканты показали вампирскую историю любви и ненависти.

В зоне риска оказались две пары - Алена Шоптенко, которая, как оказалось, была не зря строга к Алексею Яровенко и переживала за их успех, и Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская. В итоге шоу покинул Дзидзьо. На прощание он сказал, что танцы меняют людей и что он считает себя счастливым человеком. А после эфира он займется тем же, чем обычно - будет писать музыку и снимать фильмы.