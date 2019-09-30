В четверг, 17 октября, Европейский суд по правам человека огласит решения по пяти заявлениям украинских экс-чиновников и экс-силовиков, которые были уволены по закону "Об очищении власти" и обжаловали это в ЕСПЧ.

Об этом в Facebook сообщил один из идеологов тмассового обжалования положений "люстрации по-киевски" в ЕСПЧ, экс-прокурор Олег Подгайный.

"Это два объединенных кейса. Текст решений будет размещён на официальном сайте Европейского суда по правам человека 17 октября в 10:00 по Страсбургу", - написал Подгайный.

Скриншот: Facebook.com

Как сообщил Подгайный "Стране", о сути вынесенного ЕСПЧ вердикта заявителей и стороны по делу пока не уведомляли. Однако, скорее всего, речь идет о признании люстрации незаконной. Чтобы понять это, необходимо обратиться к двум кейсам, по которым было вынесено решение ЕСПЧ.

Во-первых, речь о жалобах: бывшего 1-го замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся.

Власти Украины пытались в ответ на их иски в ЕСПЧ направить встречные претензии о том, что якобы все попавшие под люстрацию управленцы считаются соучастниками установления в Украине в 2010-2014 годах "режима диктатуры Януковича". Под этим документом, к слову, подписался правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, переназначенный на пост замминистра юстиции и при президентстве Владимира Зеленского. Который, среди прочего, параллельно продвигал и посыл о том, что жалобы Яся, Поляха и Басалаева не подлежат удовлетворению, поскольку они не исчерпали механизмы для защиты собственных прав в юридическом поле на Родине. Однако, несмотря на это, заявления были приняты на коммуникацию.

Во-вторых, речь о бывшем начальнике налоговой инспекции города Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романе Якубовском и экс-замначальнике управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергее Бондаренко. Их заявления ЕСПЧ принял на коммуникацию около года назад - осенью 2018 года. А до этого как Якубовский, так и Бондаренко безуспешно пытались добиться признания их "очищения" незаконным в судах всех трех инстанций. Но служители Фемиды были непреклонны.

Так, Бондаренко последовательно отказали в признании незаконным его увольнения Донецкий окружной админсуд и Донецкий апелляционный админсуд, после чего Верховный суд отказал в открытии производства в кассационной инстанции. Что же касается фискала Якубовского, то его иски с требованиями отмены люстрации отклонили Ивано-Франковский окружной, а затем Львовский апелляционный админсуд. После чего еще в декабре 2015 года "вышка" открыла производство по его кассации, но итоговая "ухвала" по делу до сих пор не выложена в открытой части судебного реестра (портал "Судебная власть" дает двоякие результаты слушаний: по одному из них слушание иска Бондаренко в кассации уже завершено, по другому - до сих пор значится датой последнего заседания 24 января 2018 года).

"Поскольку в решении ЕСПЧ, которое будет обнародовано 17 октября, речь идет о своего рода миксе - двух кейсах, где рассмотрены жалобы тех, кто полностью прошел все круги ада в судах Украины в попытках доказать, что "ты не верблюд", а людей люстрировали по беспределу, а также тех, кто с учетом судебного ступора постмайдановской эпохи сразу подал заявления в Страсбург, полагаем - через две с половиной недели будет опубликовано прецедентное решение по Украине в пользу заявителей, то есть пораженных в правах граждан", - анонсирует таким образом победу "очищенных властью" в одном из самых резонансных дел последних дел собеседник "Страны" из числа люстрированных.

Подробнее о том, как киевский суд начал отменять люстрацию в частном порядке читайте в нашем материале.

Также мы писали, что недавно суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна (ранее назначенного советником главы МВД Авакова) и замначальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Олега Кипера. Они были уволены в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации). Также им обязали выплатить в целом 1,8 млн гривен.