Утром в субботу, 28 сентября, на трассе Одесса - Киев в районе Жашкова (Черкасская область) произошло ДТП: маршрутка Mercedes Sprinter столкнулась с грузовиком DAF. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Черкасской области.

Авария случилась на 152 км автодороги Киев - Одесса. В результате ДТП пострадали 12 человек, пятеро госпитализированы, один из пострадавших умер в больнице.

Правоохранители выясняют детали произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Видео: Facebook/ Влад Антонов

Фото: ch.npu.gov.ua

Напомним, в Днепре КрАЗ проехал на красный и протаранил маршрутку с пассажирами, пострадали 13 человек.

Также мы писали, что в Черкасской области маршрутка столкнулась с легковушкой. Пострадали 10 человек.