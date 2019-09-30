Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Об этом со ссылкой на источники пишет "Цензор.нет".

Сообщается, что Владимир Зеленский провел в субботу и воскресенье ряд консультаций, в результате он принял решение подписать заявление Александра Данилюка об отставке.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 мая. Ранее, в 2016 - 2018 годах, Данилюк возглавлял Министерство финансов.

Слухи об отставке Данилюка появились утром 27 сентября. "Обозреватель" сообщил, что он увольняется, чтобы стать послом Украины в Великобритании или США. Сначала секретарь СНБО иронично отреагировал на эту информацию, однако позже в Офисе президента подтвердили информацию, что Данилюк действительно написал заявление об увольнении.

В СМИ появилась информация, что Данилюк уходит в отставку из-за попыток главы ОП Андрея Богдана влиять на решения СНБО и желания Игоря Коломойского увеличить влияние на украинскую политику.

Также "Страна" сообщала, что в день обнародования информации об отставке секретаря СНБО Александра Данилюка на заседании Национального агентства по предотвращению коррупции были рассмотрены два вопроса о коррупционных правонарушениях в его декларациях.