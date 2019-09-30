Парень, который вечером 29 сентября залез на крышу дома по адресу Крещатик, 7/11 в Киеве и угрожал спрыгнуть, около 03:15 спустился вниз. Об этом пишет "Информатор".

Сообщается, что парня зовут Евгений. На крышу он залез около 22:30. После этого полиция оцепила здание на Майдане, а вокруг собрались зеваки. Правоохранители поднялись наверх к молодому человеку. Среди его требований было - привести на место представителей телеканалов и успокоить собравшихся людей, некоторые из которых выкрикивали неприятные вещи. Также парень попросил громкоговоритель и выкрикнул, что хочет общаться с "нормальными людьми". Впрочем, рупором он так и не воспользовался.

После полуночи на месте осталось немного людей. Молодой человек оставался на крыше, он периодически пил напиток из бутылки, которая у него была с собой и курил. Позже он попросил у полицейских еды, ему ее принесли.

Около 03:15 парень спустился, от комментариев прессе отказался, сказав, что они будут позже, и сел в машину скорой помощи.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, летом в Харькове две девочки залезли на крышу ТЦ и не смогли спуститься. Их спасала ГСЧС.

Также мы писали, что в июне киевлянин уснул на крыше детского сада, упал и погиб.