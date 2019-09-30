В Украине растут долги по зарплате: если по состоянию на 1 августа задолженность составляла 2740,077 млн гривен, то 1 сентября это уже 2816,8 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября задолженность по выплате зарплаты увеличилась за месяц на 2,8%. При этом уточняется, что 1658,5 млн гривен от общей суммы - это долги экономически активных предприятий.

Наибольшая задолженность приходится на сферу промышленности – более 2 216 млн грн, а наименьшая в сфере временного размещения и организации питания - 0,189 млн.

Больше всего должны работником предприятий Донецкой области – 522,755 млн гривен, Луганской – 490,629 млн гривен и Харьковской – 376,254 млн гривен. Меньше всего долги по зарплате в Черновецкой области: 159 млн грн.

Напомним, в Украине средняя номинальная зарплата штатных работников в августе 2019 года сократилась на 4% по сравнению с июлем 2019 и составила 10,573 тыс. грн.

Также мы писали, что средняя "белая" зарплата в Украине в июле составляла 9308 гривен 13 копеек.