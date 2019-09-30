Президент США Дональд Трамп, которого обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского после их телефонного разговора летом текущего года, потребовал встречи с сотрудником разведки, который после прослушивания беседы подал на него жалобу. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом..." - написал Дональд Трамп.

Он отметил, что хочет встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, "который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные..."

"Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные будут последствия!" - написал президент США.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Это привело к разговорам об импичменте Трампу.

После этого была опубликована полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа, из-за которого начался скандал. В ходе разговора президент Украины сказал, что, по его мнению, США куда больший партнер страны, чем Евросоюз, а Трамп действительно затрагивал тему расследования против Байдена.

Впрочем, демократы не отказались от импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Зе.

Кроме того, впоследствии была обнародована жалоба анонимного разведчика на разговор Трампа с Зеленским, из-за которой начался скандал.