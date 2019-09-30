В течение суток 29 сентября противник 26 раз нарушил режим тишины на Донбассе, среди украинских военных пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

Уточняется, что обстрелы со стороны противника велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; по два раза неподалеку Водяного и Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Песок - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Травневое, Луганское, Новолуганское, хутор Вильный, Золотое, Новотошковское.

С начала текущих суток сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в пятницу на Донбассе 24 раза обстреляли украинских военных, один человек погиб.

Также мы писали, что в субботу за сутки противник на Донбассе 17 раз обстрелял позиции ВСУ.