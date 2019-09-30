Адвокат президента США Рудольф Джулиани на канале Fox News показал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером, который покидает этот пост. Об этом сообщает Голос Америки.

Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского.

В одном из сообщений Волкер будто бы предложил Джулиани проконсультировать его в отношении президента Украины, а также динамики украинско-российских отношений. Адвокат Трампа настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента.

В сообщении от 19 июля Волкер пишет: "Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому..."

Переписка Джулиани и Волкера. Скриншот Fox News

Джулиани добавил, что госсекретарь Помпео знал о его общении с Волкером. А также отверг предположение, будто именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты для разоблачителей коррупции.

Ранее сообщалось, что адвокат Руди Джулиани расследовал связь Байдена с Украиной не в одиночку.

Почему ушел Волкер и что это значит для Украины читайте в материале "Страны".