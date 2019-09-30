Владимир Зеленский поздравил бывшего главу правительства Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах. Об этом президент Украины написал в Twitter.



"Поздравления Себастьяну Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым австрийским правительством ради наших двух стран и единой Европы", – отметил Зеленский.

Как сообщала "Страна", новое правительство Австрии будет формировать Себастьян Курц.

По данным экзитпола, политсила Курца - Австрийская народная партия - получила более 37% голосов избирателей. Но для формирования большинства ей нужно будет найти партнеров. Социалисты - противники Курца, а потому коалиция с ними вряд ли возможна.

Естественным партнером для народной партии является партия Свобода (позиции Курца и националистов совпадают в части противодействия миграции), но Курц может не согласиться идти с ними на союз.

Почему в мае сняли канцлера Австрии Себастьяна Курца после его победы на выборах в Европарламент читайте в нашем материале.