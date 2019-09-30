Известный певец Рики Мартин сообщил, что он и его муж Джван Йосеф ожидают своего ребенка вместе. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что пара ждет четвертого ребенка.

"Я люблю большие семьи", — отметил Рики Мартин.

Певец и его супруг Джван Йосеф в настоящее время живут вместе с 11-летними сыновьями-близнецами Валентино и Маттео, а также маленькой дочерью Люси.

Буквально в августе этого года Мартин опубликовал фото годовалой дочери в Instagram. Ее родила суррогатная мать.

Напомним, певец Рики Мартин познакомился с мужчиной в 2015 году, спустя год пара обручилась. А в 2008 году певец стал отцом близняшек Валентино и Маттео. Также певец заявил о своей гомосексуальности, дав понять, что все романы с женщинами остались в прошлом.