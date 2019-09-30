Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она сообщила в интервью "Левому берегу".

Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Свой шаг Киев объяснил "реагированием Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ".

По словам Ясько, отказ от общения с Москвой является неправильным решением. "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - сказала она.

При этом отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ, считает нардеп, демонстрирует "последовательность" Украины, поскольку в ином случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью "несправедливого процесса по возвращению России".

Елизавета Ясько посетит сессию в качестве гостя.

Что означает отказ украинской делегации ехать на ПАСЕ читайте в нашем материале.

Также мы сообщали о том, что глава МИД Украины Пристайко поговорил в Нью-Йорке с генсеком Совета Европы о России в ПАСЕ.