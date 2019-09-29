Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в понедельник, 30 сентября, в Украине будет тепло. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

"В пределах Украины 30 сентября ожидается +18...+24, а на юге до +25 градусов. Дожди вероятно будут на Западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода" - написала синоптик.



Также Диденко добавила, что ветер будет сильным. Также она рассказала, что в Киеве завтра, 30 сентября, днем будет около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя невелика.

Фото: Facebook/ Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в начале октября.

Также мы рассказывали, что спасатели зафиксировали землетрясение с эпицентром у села Колочава на Закарпатье.