На краю крыши дома на Майдане Независимости в украинской столице стоит мужчина. Полиция оцепила территорию.

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Ранее "Страна" сообщала, что днем 28 сентября в парке Долгинцевского района Кривого Рога застрелился мужчина около 75 лет. Он сидел на парковой скамейке, затем достал травматическое оружие и выстрелил себе в голову.

Также мы рассказывали, что 13-летний Иван Лю из украинского-китайской семье, проживающей в Шанхае, покончил жизнь самоубийством. Он не выдержал издевательств школьного учителя и выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже. На руке у мальчика была надпись иероглифами "жертва шанхайского образования". Мать подростка утверждает, что эти и другие факты доведения до самоубийства полицейские отказались отражать в своем протоколе.