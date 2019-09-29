Российский певец, который дважды представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", Сергей Лазарев рассказал о том, что у него родилась дочь.

Певец скрывал этот факт от журналистов целый год. Своим секретом певец поделился в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Он рассказал, что теперь у него двое детей. Своего старшего сына Никиту Лазарев скрывал три года. По его словам, дочь назвали Анной, ей 1 год.

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