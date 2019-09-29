В сети появилось видео молниеносного ограбления автомобиля возле торгового центра Silver Breeze в Киеве.

Неизвестные на автомобиле Audi с номерными знаками AA1031PT подъехали к автомобилю потерпевшего. Они разбили заднее стекло и украли из машины рюкзак с кошельком и документам. Видео опубликовал "Киев Оперативный".

На видео машина потерпевшего обозначена оранжевым кружком, а грабители - розовым. На записи видно, что все ограбление занимает у преступников меньше, чем 6,5 секунд. После этого они садятся в машину и уезжают от торгового центра.

Видео: YouTube/Kyiv Operativ

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом наглый вор ограбил церковь и уехал на чужом мотороллере.

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