Хозяин "Розетки" предприниматель Владислав Чечёткин считает, что новые законопроекты 1053-1 и 1073 приняты для борьбы с бизнесом, он уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей. Об этом Чечёткин написал на своей странице в Facebook.

Предприниматель объясняет, что согласно закону 1073, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом "неправильный" - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.

"Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром, в день голосования, "экономист" и один из главных "помощников" бизнеса Илья Несходовский, разместил статью, о "поддельных" чеках Rozetka. Этот материал активно разгонялся по информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона" - написал Чечёткин.

По словам предпринимателя, факты в статье поддельные. Rozetka выдала чеки, которые кто-то не пустил или удалил из публичной базы налоговой.

"Вот уже 2 недели, с даты публикации "чернухи", мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с ворохом госорганизаций чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и нет во внешней".

Предприниматель добавил, что в Rozetka готовятся к остановке бизнеса и "людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу". Чечёткин также призвал бизнес не молчать.

Скриншот: Facebook/Владислав Чечёткин

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