Стали известны все результаты тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги после того, как футбольный клуб "Олимпик" из Донецка с разгромным счетом 0:5 проиграл "Заре" из Луганска в заключительном поединке 9-го тура.

Голы на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Владлен Юрченко, который отличился на 40-й минуте, Назарий Русин (53, 88), Богдан Леднев (73) и Владислав Кабаев (81).

"Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве - на 38-й минуте красную карточку получил полузащитник номинальных хозяев Павел Ксенз.

Результаты других встреч 9-го тура:

"Шахтер" (Донецк) - "Ворскла" (Полтава) - 4:0

голы: Валерий Бондарь (32-я минута), Евгений Коноплянка (50, с пенальти), Алан Патрик (72), Жуниор Мораес (77);

"Карпаты" (Львов) - "Колос" (Ковалевка) - 1:2

голы: Егор Назарина (28) - Евгений Смирный (8), Александр Волков (44);

"Александрия" - "Львов" - 2:0

голы: Евгений Банада (35), Денис Безбородко (90+2);

"Мариуполь" - "Десна" (Чернигов) - 0:4

голы: Дмитрий Хлебас (20, 67), Александр Филиппов (21, 81);

"Динамо" (Киев) - "Днепр-1" - 2:0

голы: Беньямин Вербич (30), Виктор Цыганков (80, с пенальти).

Ранее "Страна" публиковала положение команд и все результаты матчей в группе С Лиги чемпионов, где играет Шахтёр

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