Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр", где проходил ежегодный Марш памяти в честь погибших евреев.

Глава украинского государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

Новость о частном визите президента Украины в Бабий Яр появилась через несколько часов после того, как два раввина устроили в Facebook дискуссию по поводу отсутствия президента Владимира Зеленского на памятных мероприятиях.

Еврейский религиозный и общественный деятель, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх раскритиковал Зеленского из-за того, что он лично не приехал в Бабий Яр.

В то время, как главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев страны с новым 5780 годом.