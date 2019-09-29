В Черновцах родились сиамские близнецы. У двух девочек одно тело на двоих и две головы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главного врача роддома №2 Альберта Курицына.

По словам главврача, это произошло в ночь на 28 сентября в роддоме №2. У девочек одно тело, но две головы. У роженицы из Черновицкой области это была первая беременность. Медик добавил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", - сказал главврач.

Женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.

"Роды начались преждевременно - в 33 недели", - сказал Альберт Курицын.

Врач объяснил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

"Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - сообщил Альберт Курицын.

Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.

Ранее "Страна" сообщала, что британские врачи успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами.

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