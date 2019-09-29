Вечером в воскресенье правительство Гончарука решило утвердить свою Программу, которая даст ей иммунитет от отставки
Правительство Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гочаруком собралось на внеплановое заседание вечером воскресенья, 29 сентября. Кабинет министров Украины принимает программу действий правительства на ближайшие пять лет.
Об этом в Facebook написала представитель правительства в Верховной Раде Украины Ирина Верещук.
Скриншот: Facebook/Ірина Верещук
"Добрый вечер, уважаемые Фейсбучане! Если бы кто-то спрашивал и хотел бы поработать - мы с министрами и во главе с премьером в КМУ" - написала Верещук в посте, опубликованном в половине девятого вечера.
Свою запись она проиллюстрировала фотографией с Кабмина, где видно монитор компьютера, на котором открыто заседание Кабинета министров Украины.
Фото: Facebook/Ірина Верещук
В комментариях подписчикам Ирина отвечала, что они утверждают программу действий правительства.
Отметим, что программу правительства должна будет утвердить Рада уже на этой неделе. В случае утверждения депутатами, Кабмин, согласно Конституции, получает иммунитет от отставки на один год.
Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине опровергли информацию о срыве переговоров с МВФ.
Также мы рассказывали, что министры собрались запретить в Украине анонимные денежные переводы.