Правительство Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гочаруком собралось на внеплановое заседание вечером воскресенья, 29 сентября. Кабинет министров Украины принимает программу действий правительства на ближайшие пять лет.

Об этом в Facebook написала представитель правительства в Верховной Раде Украины Ирина Верещук.

Скриншот: Facebook/Ірина Верещук

"Добрый вечер, уважаемые Фейсбучане! Если бы кто-то спрашивал и хотел бы поработать - мы с министрами и во главе с премьером в КМУ" - написала Верещук в посте, опубликованном в половине девятого вечера.

Свою запись она проиллюстрировала фотографией с Кабмина, где видно монитор компьютера, на котором открыто заседание Кабинета министров Украины.

Фото: Facebook/Ірина Верещук

В комментариях подписчикам Ирина отвечала, что они утверждают программу действий правительства.

Отметим, что программу правительства должна будет утвердить Рада уже на этой неделе. В случае утверждения депутатами, Кабмин, согласно Конституции, получает иммунитет от отставки на один год.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине опровергли информацию о срыве переговоров с МВФ.

Также мы рассказывали, что министры собрались запретить в Украине анонимные денежные переводы.