Футбольный клуб "Динамо" из Киева обыграл команду "Днепр-1" со счетом 2:0 в поединке 9-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Об этом сообщает "Укринформ".

Голы в Киевском НСК "Олимпийский" забили Беньямин Вербич, которому на 30-й минуте ассистировал Виталий Миколенко, и Виктор Цыганков (80, с пенальти).

Завершится тур матчем "Олимпик" (Донецк) - "Заря" (Луганск), который начнется в 19.30 на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Результаты других встреч 9-го тура:

"Шахтер" (Донецк) - "Ворскла" (Полтава) - 4:0

голы: Валерий Бондарь (тридцать вторая минута), Евгений Коноплянка (50, с пенальти), Алан Патрик (72), Жуниор Мораес (77)

"Карпаты" (Львов) - "Колос" (Ковалевка) - 1:2

голы: Егор Назарина (28) - Евгений Смирный (8), Александр Волков (44)

"Александрия" - "Львов" - 2:0

голы: Евгений Банада (35), Денис Безбородко (90+2)

"Мариуполь" - "Десна" (Чернигов) - 0:4

голы: Дмитрий Хлебас (20, 67), Александр Филиппов (21, 81).

Турнирное положение: "Шахтер" - 27 очков (после 9-ти игр), "Динамо" - 17 (9), "Десна" - 17 (9), "Александрия" - 16 (9), "Колос" - 14 ( 9), "Заря" - 12 (8), "Днепр-1" - 11 (9), "Мариуполь" - 9 (9), "Карпаты" - 8 (9), "Ворскла" - 7 (9), "Львов" - 6 (9), "Олимпик" - 5 (8).

Ранее "Страна" сообщала, что в чемпионате Украины "Шахтер" разгромил "Ворсклу" перед вылетом в Милан на Лигу.

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