Результаты досрочных выборов в Австрии в целом соответствуют прогнозам, но с некоторыми существенными коррективами. Об этом сообщает Der Standard.

По данным экзит-полла, партия Себастьяна Курца (Австрийская народная партия) добилась большого успеха (более 37%, прибавка по сравнению с выборами 2017 года - почти 6%).

Социалисты удержались на втором месте, потеряв 5% (21), но резко просела националистическая партия Свобода - избиратель не простил ей скандала с ее лидерами, клюнувших на провокационную наживку ("племянница русского олигарха") - 16%, минус 10. Как и везде в Европе, резко поднялись "зеленые" (14%, плюс 10), либеральная "Новая Австрия" берет 7,8%.

Правительство, поэтому, скорее всего, будет формировать Курц, который триумфально возвращается после демонстративного изгнания весной. Тогда, напомним, после скандала с "племянницей русского олигарха", в которую попала партия Свобода, Курц объявил о выходе из коалиции с ней и были объявлены досрочные выборы.

Однако затем Свобода вместе со своими заклятыми противниками-социалистами в отместку проголосовала за отставку Курца.

И вот теперь, партия Курца одержала очень убедительную победу. Но для формирования большинства ей нужно будет найти партнеров. Социалисты - его давние противники, а потому коалиция с ними вряд ли возможна.

Естественным партнером для народной партии является партия Свобода (позиции Курца и националистов совпадают в части противодействия миграции), но Курц может не согласиться идти с ними на союз, потому именно они свалили правительство весной, хотя и сами были виноваты в кризисе.

В общем, процесс создания новой коалиции обещает быть непростым.

Ранее "Страна" сообщала, что в Литве из-за России не будут вводить онлайн-голосование на выборы.

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