В возрасте 90 лет умерла теща президента Белоруссии Александра Лукашенко Елена Желнерович, об этом сообщает сайт kp.by.

Она умерла после продолжительной болезни на 91 году жизни. Лукашенко называл ее "вторым человеком после матери".

Как рассказывал президент Белоруссии, именно Елена Желнерович посоветовала ему поступать на исторический факультет.

Ранее "Страна" сообщала, что скончался известный американский актер армянского происхождения Сид Хейг, который снимался в фильмах Квентина Тарантино, Роба Зомби и других режиссеров. Он играл в картинах "Джеки Браун", "Убить Билла. Фильм 2", "Дом 1000 трупов", "Изгнанные дьяволом: Дом 1000 трупов-2", "Повелители Салема", "Костяной томагавк", появлялся в сериалах "Звездный путь", "Миссия невыполнима", "Ангелы Чарли" и других.

Также мы рассказывали, что умер единственный в истории космонавт из ГДР Зигмунд Йен.