Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош ха-Шана - еврейским Новым годом. Официальное поздравление опубликовано на сайте главы государства.

Зеленский от всего сердца поздравил сограждан с Новым 5780 годом. Он напомнил, что в еврейской общине в праздничные дни принято духовно осмыслять свой путь, делать добрые дела и настраиваться на праведную жизнь в следующем году.

Затем президент вспомнил о трагической судьбе еврейского и украинского народов.

"На долю украинцев и евреев выпало много испытаний. Но трагические события истории сделали всех нас сильнее и милосерднее. Потому что удалось сохранить не только свою национальную идентичность и самобытную культуру, но и получить государственную независимость", - написал президент.

Также он поблагодарил еврейскую общину Украины за активное участие в общественной жизни страны.

"Верю, что мы объединены общей целью - жить в свободной, мирной, демократической и высокоразвитой Украины", - завершил послание украинский лидер.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и призвал не допускать таких "ошибок" в будущем.

"Страна" рассказывала о дискуссии двух раввинов по поводу отсутствия президента на памятных мероприятиях в Бабьем Яру.