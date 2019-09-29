Конгресс США собирается получить доступ к записям переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Трампом в целях нацбезопасности. Также Конгресс хочет получить записи разговоров с другими мировыми лидерами.

Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, его слова передает "Интерфакс".

"Я полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США - Ред.) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как полагал он (Трамп - Ред.), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", - цитируют конгрессмена западные СМИ.

При этом он выразил решимость установить, скрывал ли что-либо президент от общественности.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, это стало известно после публикации стенограммы разговора.

После этого демократы начали процедуру импичмента Трампа.

Также мы рассказывали, что президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф на фоне скандала с импичментом из-за разговора с Владимиром Зеленским.