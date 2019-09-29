В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проинспектировали водные маршруты, чтобы подготовить их для туристов. Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

Проверка маршрутов выполнена для воплощения положений указа президента Украины "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

25 сентября команда специалистов из Чернобыльского заповедника, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и других структур протестировала водные маршруты, которые вскоре станут доступными для всех желающих, а также систему "Электронный билет" для нового вида туризма.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Как отметили сотрудники заповедника, испытания прошли успешно.

"Это значит, что совсем скоро у многочисленных посетителей зоны отчуждения появятся новые возможности увидеть живописную природу и уникальные виды Чернобыльского заповедника с нового ракурса", - написано в Facebook заповедника.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Сотрудники заповедника предупреждают, что водные маршруты будут действовать только в период навигации. Также будут вводиться сезонные ограничения, связанные с периодом нереста рыб и гнездования птиц.

Ранее "Страна" сообщала, что туристам в Чернобыле разрешат потрогать пульт управления четвертым энергоблоком.

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