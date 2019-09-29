Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в честь дня рождения своего брата Федора Емельяненко - четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам - выложил детское семейное фото в своем Instagram.

"Мама, Федор, я!" - подписал фотографию боец в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram/Александр Емельяненко

28 сентября Федору Емельяненко исполнилось 43 года, в то время, как Александр Емельяненко младше своего знаменитого брата почти на пять лет - ему 38.

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