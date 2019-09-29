Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани был не единственным, кто пытался получить компромат на Джо Байдена от украинских чиновников. Об этом сообщает Fox News.

Помимо бывшего мэра Нью-Йорка Джулиани, над делом Байдена работали адвокаты Джо ДиДженова и его жена Виктория Тоуэнсинг.

По словам высокопоставленного чиновника США, три адвоката вели дело неофициально и не в администрации Трампа. И только президент знает подробности их деятельности.

ДиДженова и Тоуэнсинг - убежденные сторонники президента США и были близки к тому, чтобы присоединиться к его юридической команде во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал доказательства вмешательства Кремля в американские выборы. В конечном итоге этого не произошло из-за неких конфликтов.

Ранее Джулиани отрицал, что ему помогают другие адвокаты в расследовании дела Байдена.

По информации Fox News, Джулиани и Тоуэнсинг ездили в Киев.

Как сообщала "Страна", 27 сентября Джулиани пообещал предъявить улики по вмешательству Украины в президентские выборы в США.

Мы также писали о том, что, как выяснилось, адвокат Трампа в августе встречался с помощником президента Украины Андреем Ермаком, главой Офиса президента Андреем Богданом и и.о. главы СБУ Иваном Бакановым.