Адмирал Владимир Валуев, который ранее командовал Балтийским флотом рассказал, что российская крылатая ракета "Калибр" - самая мощная противокорабельная ракета. Об этом сообщает РИА "Новости".

Китайские издания назвали кошмаром для американских авианосцев противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса "Гранит", но Валуев опроверг это, заявив, что "Калибр" современнее и быстрее "Гранита".

Он добавил, что "Гранит" не является последней моделью. Им вооружены российские подводные лодки и надводные корабли, однако скорость у них меньше, чем у "Калибра", пояснил эксперт.

"Ракеты "Калибр" лучше, а "Гранит" - это вчерашний день", - резюмировал Валуев. Он также добавил, что "Калибр" не сбивается средствами ПВО.

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