Актриса и певица Лайза Миннелли заявила, что не собирается смотреть фильм о своей матери, звезде Голливуда Джуди Гарленд, роль которой исполняет Рене Зеллвегер. Об этом сообщает TMZ.

По словам знакомых Минелли, обладательница "Оскара" считает, что все, интересующиеся жизнью Гарленд, могут посмотреть классические картины с ее участием вместо очередной биографической ленты "Джуди".

Миннелли опубликовала в Facebook обращение к поклонникам, в котором объяснила свою позицию по отношению к "Джуди".

"Я никогда не встречалась и не говорила с Рене Зеллвегер… Я не знаю, как начинаются подобные истории, но я ни в какой форме не давала своего одобрения или согласия на съемки будущего фильма о Джуди Гарленд. Любые сообщения, в которых утверждается обратное, - 100% выдумка", - написала актриса.

С таким же заявлением выступила и сводная сестра Миннелли Лорна Лафт, которая тоже не собирается смотреть новый фильм с Зеллвегер.

Между тем режиссер "Джуди" Руперт Гулд выразил надежду, что Миннелли и Лафт передумают и посмотрят картину.

"У меня есть друг, танцор и бэк-вокалист, который работал с Лайзой, и он сказал: "Дело в том, что Лайза невероятно страстный и эмоциональный человек. Она, скорее всего, поменяет свою точку зрения". Не то, чтобы Лайза была особенно враждебно настроена по отношению к фильму, но я не теряю веру в то, что она посмотрит фильм и увидит, что это дань уважения", - сказал он.

При этом кинематографист признал, что и сам испытывал бы сложные чувства, если бы кто-то сделал биографический фильм о его матери.

"Я думаю, что если бы кто-то сделал фильм о моей маме, я бы говорил, что это не та история, которую рассказал бы я сам. На каком-то уровне это вторжение в личную жизнь, я думаю", - пояснил Гулд.

Трейлер фильма "Джуди". Видео: Kinoafisha.info

Актриса Рене Зеллвегер призналась, что пыталась связаться с детьми Гарленд, однако безуспешно. Она отметила, что хотела это сделать не для того, чтобы расспросить о подробностях жизни Гарленд, а чтобы узнать, каким бы они хотели увидеть фильм о своей матери.

"Я так понимаю, что все, что можно было открыть для публики, они уже открыли. Я могу найти эту информацию. Я не стала бы звонить или спрашивать: "Эй, а чем еще вы могли бы поделиться?", - призналась она.

Зеллвегер сказала, что дочери Гарленд имеют право скрывать некоторые факты о матери, так как это их личное достояние.

В Украине фильм "Джуди" выйдет на экраны 31 октября.

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