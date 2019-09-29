Илон Маск - генеральный директор компании SpaceX и американский инженер-миллиардер показал космический корабль многоразового использования, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.

Маск представил корабль в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас. Многоразовый корабль может направляться в любое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.

Скриншот: Twitter/SpaceX

"Космический корабль сможет доставить значительное количество грузов и людей для строительства Лунных баз и городов на Марсе" - говорится в сообщении.

Фото: Twitter/SpaceX

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