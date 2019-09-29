Две сотни дельфинов совершили массовое самоубийство на берегу острова в Северной Африке
На берег острова Боа-Вишта, который находится у западных берегов Африки, выбросились около двух сотен дельфинов, как минимум 136 особей погибли. Об этом сообщает Independent.
"Более 130 дельфинов погибли в результате необъяснимого массового выброса на западноафриканском пляже", - говорится в сообщении.
На остров Боа-Вишта, что в западноафриканском государстве Кабо-Верде, 27 сентября около 200 дельфинов выбросились на берег. Местным жителям и туристам удалось затащить некоторых дельфинов в воду, однако многие выбросились обратно на сушу.
Власти острова попросили ветеринаров из Испании провести тесты и выяснить, почему млекопитающие совершили массовый суицид.
Ранее "Страна" сообщала, что 50 черных дельфинов выбросились у берегов Исландии, чтобы умереть.
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