На берег острова Боа-Вишта, который находится у западных берегов Африки, выбросились около двух сотен дельфинов, как минимум 136 особей погибли. Об этом сообщает Independent.

"Более 130 дельфинов погибли в результате необъяснимого массового выброса на западноафриканском пляже", - говорится в сообщении.

На остров Боа-Вишта, что в западноафриканском государстве Кабо-Верде, 27 сентября около 200 дельфинов выбросились на берег. Местным жителям и туристам удалось затащить некоторых дельфинов в воду, однако многие выбросились обратно на сушу.

Власти острова попросили ветеринаров из Испании провести тесты и выяснить, почему млекопитающие совершили массовый суицид.

Ранее "Страна" сообщала, что 50 черных дельфинов выбросились у берегов Исландии, чтобы умереть.

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