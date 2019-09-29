В последний день сентября и первые дни октября в Украине установится бабье лето. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в прогнозе на ближайшие будни.

30 сентября, в понедельник, на северо-западе и в центре страны будет дождить. А на юго-востоке ожидается сухая и солнечная погода с небольшой облачностью. Днем температура достигнет +18...+24 градусов, ночью опустится в среднем до +10.

В Киеве обещают дожди и тепло: +19...+21 днем, +11...+13 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

1 октября небо над большинством регионов очистится от дождевых туч. Осадки возможны лишь на северо-востоке, в Днепре, Запорожье и Херсоне. Средняя дневная температура составит +16...+18 градусов. В Причерноморье столбики термометров преодолеют отметку +20 градусов. Ночью похолодает до +9...+12.

В столице первый день октября будет сухим и прохладным. Дневная температура будет +14...+16, ночью немного похолодает до +11...+13.

Фото: meteo.gov.ua

2 октября по всей территории страны, включая Киев, ожидается прекрасная, солнечная, сухая и очень теплая погода. Бабье лето порадует температурой выше +20 днем. А вот ночью резко похолодает до +7...+9.

Фото: meteo.gov.ua

3 октября в Украину снова нагрянут дожди. Они не дойдут разве что до юго-восточных областей. На всей остальной территории возможны небольшие и довольно обильные осадки. На западе похолодает до +13...+15. Зато на юге столбики термометров поднимутся до +25.

В Киеве прогнозируют дожди, +17...+19 днем и +11...+13 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Карта погоды 4 июля весьма напоминает обстановку в предыдущий день. С той разницей, что уже не будет такого тепла, как 3 октября. Даже на юге температура не достигнет +20 градусов. А на западе страны и в Киеве будет уже по-осеннему зябко: днем +11...+13, ночью +6...+10.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" давала подробный прогноз на 30 сентября.

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