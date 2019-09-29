В воскресенье, 29 сентября в Киеве в честь погибших в Бабьем Яру прошел ежегодный Марш памяти. В сети появились фото с мероприятия, "Страна" публикует самые важные кадры.

Шествие началось на ул. Сечевых Стрельцов от кинотеатра "Киевская Русь", участники прошли по к Меноре в Бабьем Яру.

Фото: Facebook/Татьяна Човган

Фото: Facebook/Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

Это уже четвертый Марш памяти, который проводят в столице.

Ранее "Страна" сообщала, что два раввина устроили дискуссию по поводу отсутствия президента Владимира Зеленского на памятных мероприятиях в Бабьем Яру.

Также мы рассказывали, что Зеленский обратился к украинцам в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и призвал всех не допустить таких "ошибок" в будущем.