Доноры Демократической партии США на Уолл-стрит готовы не участвовать в сборе средств на президентскую кампанию или даже поддержать Дональда Трампа, если сенатор Элизабет Уоррен выиграет выдвижение от партии. Об этом сообщает CNBC.

Сразу несколько влиятельных доноров демократов признались журналистам, что такая позиция становится все более распространенной в бизнес-кругах. Ведь Уоррен, которая становится все более серьезной конкуренткой Джо Байдена, выступает с жесткой критикой крупных банков и корпораций.

"Многие думают: я хочу помочь партии, но Уоррен сделает мне больно, поэтому я лучше помогу президенту Трампу", - сказал один из бизнесменов представителям прессы на условиях анонимности, опасаясь возмездия со стороны лидеров партии.

Пресс-секретарь Уоррен от комментариев отказалась. А сама сенатор высказалась по этому поводу в Twitter.

"Я борюсь за экономику и правительство, которое работает для всех нас, а не только для богатых и влиятельных. Я не боюсь анонимных цитат, и богатые доноры не могут купить процесс выборов. Я не отступлюсь от борьбы за большие структурные изменения, которые нам необходимы", заявила Уоррен.

Скриншот: Twitter/ ewarren

В начале избирательной кампании сенатор выдвинула свой план по обузданию влияния Уолл-стрит, в том числе и путем введения налога на богатство.

Ранее "Страна" анализировала, кто может стать соперником Трампа на выборах вместо Байдена.

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