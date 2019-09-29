В министерстве инфраструктуры предлагают разделить "Укрзализныцю" на три компании. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

"Мы планируем создать три отдельные компании из "Укрзализныци". [...] Мы разрабатываем с парламентариями совместно соответствующий законопроект", - сказал Криклий.

По его словам, один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре - будет заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети, второй оператор - пассажирскими перевозками, а третий - грузовыми перевозками.

Ранее "Страна" сообщала, что у Гончарука хотят передать в концессию железнодорожный вокзал Киева.

Также мы рассказывали, что министр Криклий опроверг возобновление перевозок в Крым.