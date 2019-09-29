Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик посетил вечер бокса в Лос-Анджелесе, где встретился с бывшим игроком "Лос-Анджелес Лейкерс" и пятикратным чемпионом НБА Мэджиком Джонсоном. Совместное фото с баскетболистом Усик опубликовал в своем Instagram.

Встреча спортсменов произошла на арене Стейплс-центр, где проходил вечер бокса с участием Эррола Спенса, Шона Портера и других атлетов.

Фото: Instagram/ usykaa

Усик подписал фото коротко: "С великим "Мэджиком" Джонсоном".

В комментариях подписчики шутят: "Саня с фанатом", "Как средневес на фоне такого мастодонта", "Старая школа встретилась с новой".

Ранее "Страна" сообщала, что уже 12 октября Усик дебютирует в супертяжелом весе. Однако до конца августа ему не могли найти подходящего соперника.

В сентябре стало известно, что украинец сразится с нидерландцем Тайроном Спонгом.