Чтобы воосстановить инфраструктуру Донбасса, пострадавшую от войны, понадобится не один бюджет Украины. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

"Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о более больших горизонтах. Потому что, например, запорожский мост - это примерно 14-15 миллиардов гривень. А весь дорожный фонд - 74 миллиарда гривень", - сказал Криклий.

Одним из приоритетов восстановления инфраструктуры - азовский и восточный регион. На экономическом форуме, который пройдет в конце октября в Мариуполе с участием президента и премьера, этот вопрос будет подниматься, как и вопросы привлечения инвестиций в обновление инфраструктуры именно этого региона.

Криклий добавил, что украинская сторона проводит переговоры с международными партнерами.

"Мы как раз общаемся с международными организациями очень активно и с посольствами, в частности, относительно наших трансграничных проектов. Словакия, Румыния, Польша. Мы постоянно в общении, нарабатываем другие инфраструктурные проекты. Международные организации готовы помогать очень активно. ЕБРР в этом году рекордно как раз с программами, которые мы будем еще до конца года брать, то рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: более миллиарда долларов или евро. Собственно, двигаемся. И будем только наращивать эти темпы", - сказал министр.

Ранее "Страна" сообщала, что у Гончарука хотят передать в концессию железнодорожный вокзал Киева.

Также мы рассказывали, что министр Криклий опроверг возобновление перевозок в Крым.