В районе села Колочава, которое находится в Межгорском районе в Закарпатской области 28 сентября спасатели зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные сейсмостанции "Львов".

Скриншот: Facebook/Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Землетрясение в районе села Колочава произошло в субботу в 15:43. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гипоцентра 3.8 км.

В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала. В департаменте добавили, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео разрушений после землетрясения в Стамбуле.

Также мы рассказывали, что Албанию сильно потрясло, от землетрясения пострадали 68 человек.