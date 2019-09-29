"Впервые Украина выбрала президента-еврея и впервые в Бабий Яр не пришел президент Украины". Раввины поспорили о поступке Зеленского
Два раввина устроили дискуссию по поводу отсутствия президента Владимира Зеленского на памятных мероприятиях в Бабьем Яру.
Еврейский религиозный и общественный деятель, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх раскритиковал Зеленского из-за того, что он лично не приехал в Бабий Яр. Его слова процитировал в соцсети художник Александр Ройтбурд.
"В Бабьем яру выступил раввин Блайх. Он сказал: "Впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо", - написал Ройтбурд.
Скриншот: Facebook
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман встал на защиту президента.
На своей странице в Facebook Рав Моше назвал высказывание Блайха некорректным и объяснил, почему Зеленский прав.
"1. Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место.
2. Президент Владимир Зеленский только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру.
3. Президент только что вернулся из очень нелегкой поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.
4. Перед Рош ха-Шана надо проводить проверку своим делам и словам за уходящий год, а о других людях нужно говорить только хорошее и говорить об их заслугах!" - написал главный раввин страны.
Скриншот: Facebook/ Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України
Напомним. сегодня в Киеве прошел Марш памяти по евреям, расстрелянным в Бабем Яру нацистами.
Владимир Зеленский на марше не присутствовал, но обратился к украинцам в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.