На месте ДТП в Чабанах с участием правоохранителей произошло еще одно ДТП с моторолером и Volvo спустя всего несколько часов.

Видео с момента жуткого столкновения опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

Видно, что машина взвода сопровождения, которая стала участником предыдущего дорожного инцидента, стоит на обочине, как тут же произошел новый.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Напомним, в субботу, 28 сентября, около 15:00 на Одесской трассе, в районе пгт Чабаны, на развороте в сторону Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Skoda, на которой передвигался взвод сопровождения.

Ранее "Страна" сообщала, 28 сентября автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF столкнулись на автодороге М-05 (Киев - Одесса). Как предварительно установила полиция, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

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