30 сентября, в понедельник, по всей территории Украины воздух прогреется до +20 градусов и даже выше, хотя на большей части страны будут дожди. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

Практически на всем северо-западе страны и в центре синоптики обещают обильные осадки. Только в Черновицкой области дожди будут кратковременными и небольшими. А на юго-востоке ожидается сухая и солнечная погода с легкой облачностью.

Дневная температура во всех регионах установится в диапазоне +18...+23 градуса. А в Одессе, Николаеве и Херсоне столбики термометров достигнут отметки +24.

Ночью похолодает до +9...+12 градусов. На юге в темное время суток будет на несколько градусов теплее.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве первый рабочий день выдастся весьма дождливым. Зато днем будет тепло: +19...+21. Ночью температура упадет до +11...+13.

Напомним, потепление после первых крепких осенних холодов пришло в Украину в субботу.

А на сегодня синоптики предвещали потепление до летней отметки +24 градуса.