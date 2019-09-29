Немецкие фтбольные судьи будут работать на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между итальянской "Аталантой" и донецким "Шахтером". Об этом сообщает "Укринформ".

Портал сообщает, что бригаду арбитров возглавляет 38-летний Тобиас Штилер.

Матч "Аталанта" - "Шахтер" состоится во вторник, 1 октября, на "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало встречи в 19.55 по киевскому времени.

В другом поединке группы С "Манчестер Сити" примет чемпиона Хорватии загребское "Динамо".

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" дома уступил "Манчестер Сити" (0:3), а "Аталанта" на выезде проиграла "Динамо" (0:4).

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