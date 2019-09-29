Действующий резидент США Дональд Трамп 28 сентября опубликовал предвыборный ролик, в котором появляются президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, а также Арсений Яценюк.

Чтобы украинским зрителям было понятно, почему в видеозаписи фигурируют наши политики, "Страна" дает полный перевод текста ролика.

Видео: YouTube/ Live Video

Джо Байден пообещал Украине 1 млрд долларов, если там уволят генпрокурора, расследующего деятельность его сына.

"Если прокурор не будет уволен, вы не получите деньги. Ну, сукин сын! Его уволили!" (прямая речь Байдена).

Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы и теперь хотят выиграть эти выборы. Не позволь им!

"Я Дональд Трамп. И я подтверждаю это сообщение" (прямая речь Трампа).

Ранее "Страна" писала о публикации свидетельских показаний уволенного по указке Байдена генпрокурора Виктора Шокина против бывшего вице-президента.

Мы также сообщали, что больше 300 экс-сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности за разговор с Владимиром Зеленским.