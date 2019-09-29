В интернете опубликован первый трейлер "Бросков Хесуса" (The Jesus Rolls) - спин-оффа, то есть "дочернего" фильма, который является сюжетным ответвлением от основного - "Большого Лебовски". Ролик появился на YouTube-канале Europictures Italia.

В центре повествования, как ясно из названия, находится Хесус Кинтана, персонаж актера Джона Туртурро. Последний выступил и режиссером спин-оффа картины братьев Коэнов.

Интересно, что проект одновременно является и ремейком фильма Бертрана Блие "Вальсирующие" (1974).

Видео: YouTube/ Europictures Italia

Как понятно из трейлера, Хесус выходит из тюрьмы и первым делом отправляется в боулинг. Затем он традиционно влипает в неприятности.

Кроме Тортурро, в кадре появляются Одри Тоту, Кристофер Уокен, Сьюзен Сарандон и даже группа Gipsy Kings.

Мировая премьера "Бросков Хесуса" анонсирована на 17 октября. Дата начала показов в Украине пока не известна.

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