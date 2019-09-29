Опубликован трейлер из дочернего продолжения культовой комедии "Большой Лебовски"
В интернете опубликован первый трейлер "Бросков Хесуса" (The Jesus Rolls) - спин-оффа, то есть "дочернего" фильма, который является сюжетным ответвлением от основного - "Большого Лебовски". Ролик появился на YouTube-канале Europictures Italia.
В центре повествования, как ясно из названия, находится Хесус Кинтана, персонаж актера Джона Туртурро. Последний выступил и режиссером спин-оффа картины братьев Коэнов.
Интересно, что проект одновременно является и ремейком фильма Бертрана Блие "Вальсирующие" (1974).
Видео: YouTube/ Europictures Italia
Как понятно из трейлера, Хесус выходит из тюрьмы и первым делом отправляется в боулинг. Затем он традиционно влипает в неприятности.
Кроме Тортурро, в кадре появляются Одри Тоту, Кристофер Уокен, Сьюзен Сарандон и даже группа Gipsy Kings.
Мировая премьера "Бросков Хесуса" анонсирована на 17 октября. Дата начала показов в Украине пока не известна.
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