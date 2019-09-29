В субботу, 28 сентября, около 15:0 на Одесской трассе, в районе пгт Чабаны, на развороте в сторону Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Skoda, на которой передвигался взвод сопровождения.

Видео с момента ДТП опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

Видео: Facebook/Киев Оперативный

СМИ сообщило, что предварительно, автомобиль правоохранителей поворачивал со второго ряда и поздно включил поворотники. Детали установят полицейские.

Ранее "Страна" сообщала, 28 сентября автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF столкнулись на автодороге М-05 (Киев - Одесса). Как предварительно установила полиция, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

Также мы рассказывали о ДТП в Броварском районе Киевской области, в котором сотрудник управления полиции охраны за рулем автомобиля наехал на остановку общественного транспорта.