29 сентября суд города Майнинген в немецкой федеральной земле Тюрингия разрешил участникам протестов называть фашистом руководителя регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорна Хёке. Об этом сообщают "Известия".

Поводом для судебного разбирательства стал лозунг акции в городе Айзенах (та же Тюрингия). Организаторы мероприятия заявили, что оно направлено "против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке". Местные власти запретили использовать слово "фашист" по отношению к главе АдГ. Однако организаторы назвали это решение ограничением свободы выражения мнений и обратились в суд.

Изучив выступления Хёке, суд постановил, что в этом случае организаторы акции "достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах".

Хёке давно обвиняют в пропаганде нацистских взглядов. Так, в 2017 году на выступлении перед членами молодежного крыла своей партии он заявил, что Германии пора перестать каяться за преступления нацизма. А мемориал жертвам холокоста в центре Берлина он назвал "памятником позора немцев".

Хёке также известен антимигрантскими заявлениями, за которые его упрекали даже однопартийцы.

Напомним, сегодня в Киеве в память погибших в Бабьем Яру проходит ежегодный марш.

По случаю Марша памяти к украинцам обратился Владимир Зеленский и призвал не допустить таких "ошибок" в будущем.









