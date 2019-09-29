Специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер на своей должности мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что американский дипломат был связан с лоббистской компанией BGR Group и научно-исследовательским институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

Газета отмечает, что Волкер якобы лично выступал за предоставление Украине летального оружия по типу Javelin практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем.

Кроме того, из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, который подал в отставку после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что Курт Волкер покинул пост спецпредставителя США по Украине.

Мы анализировали, что вызывло отставку Волкера.